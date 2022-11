Beginn von langer Adventszeit

Erster Adventssamstag bringt steigenden Besucherstrom in die Karlsruher Innenstadt

Was wird das für ein Weihnachtsgeschäft für Karlsruhe? Der Einzelhandel in der bahnenfreien Kaiserstraße fiebert dem Start entgegen. Wie der erste Adventssamstag ausfiel und was Besucher im Zentrum sagen.