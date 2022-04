Im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und Maßnahmen gegen Fachkräftemangel sollen die Bediensteten im Sozial- und Erziehungsbereich an diesem Freitag in Karlsruhe ihre Arbeit niederlegen. Dazu ruft die Gewerkschaft Verdi auf.

Landesweit haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Beschäftigte in Kindergärten, Schul- und Sportämter und Jugendbehörden die Arbeit niedergelegt. Am Dienstag waren deshalb unter anderem in Rastatt drei Kitas geschlossen.

An diesem Freitag streiken nun auch die Bediensteten in der Stadt Karlsruhe. Das teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Betroffen seien unter anderem Mitarbeiter der Sozial- und Jugendbehörde, der städtischen Kitas, des Schul- und Sportamts, des Stadtamts Durlachs und den Ortsverwaltungen. Einzelne Kitas sind deshalb an diesem Freitag geschlossen.

Kernforderungen der Gewerkschaft sind die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, eine finanzielle Aufwertung der Tätigkeiten und Maßnahmen gegen Fachkräftemangel. Laut Verdi haben die Arbeitgeber bislang kein Angebot vorgelegt.

Streikende ziehen zum Tollhaus in Karlsruhe

Ein Demonstrationszug der Streikenden soll um 8.30 Uhr am Kronenplatz in Karlsruhe starten und von dort aus zum Tollhaus ziehen, wo eine Versammlung geplant ist.

Für die kommenden Tage sind weitere Warnstreiks in Baden-Württemberg geplant.