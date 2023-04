Es gibt doch eine Oldtimer-Show am Karlsruher Schloss

Oldtimer-Fans können sich freuen: Am Sonntag gibt es am Karlsruher Schloss historische Fahrzeuge zu sehen. Ein Trost für alle, die traurig waren über die Absage von Tribut an Carl Benz.

Oldtimer-Fans kommen am Sonntag, 23. April, in Karlsruhe nun doch auf ihre Kosten: Ab 12 Uhr werden am Schloss historische Fahrzeuge zu sehen sein. Dies teilte die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) mit, die auch das Fest der Sinne an diesem Wochenende organisiert.

Eigentlich hätte parallel zu dieser Veranstaltung am Schlossplatz Tribut an Carl Benz stattfinden und am späten Nachmittag mit einem Korso enden sollen. Doch aufgrund von durchweg schlechten Wetterprognosen zog Tribut-Veranstalter Arnt Bokemüller am Donnerstag die Reißleine und sagte das Treffen und die Fahrt durch die City ab. Inzwischen hat sich die Wetterprognose gedreht, Regen ist nicht mehr angekündigt. Und am Schloss gibt es eine kleinere Oldtimer-Schau.

Oldtimer-Korso ist gestrichen

„Es ist unfassbar, wie viele Menschen mir zur Seite stehen.“ Doch auch Kritik musste sich Bokemüller unter anderem in den sozialen Netzwerken gefallen lassen. „Vielleicht war ich mit meiner Entscheidung zu schnell“, sagt er rückblickend. Denn er sei selbst traurig, dass das Format nicht wie geplant laufen wird. Der Korso ist in jedem Fall gestrichen. Auch eine Moderation wird es am Schloss nicht geben.

Bokemüller rechnet inzwischen mit über 100 Oldtimern, die sich auf dem Schlossplatz versammeln. Mercedes-Benz Trucks aus Wörth wird allein mit fünf historischen Lkw aus den 1930er bis 1960er Jahren vertreten sein. Ursprünglich angemeldet waren über 400 Oldtimer.

Ebenfalls am Schlossplatz servieren bis Sonntag Festwirte Erdbeer- und Spargelgerichte an Genussinseln. Das Fest der Sinne wird am Samstag und Sonntag in der Innenstadt unter anderem auf dem Marktplatz, dem Friedrichsplatz und dem Kirchplatz St. Stephan gefeiert. Hinter der Postgalerie findet am Samstag der holländische Stoffmarkt statt. Am Sonntag öffnen dann von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Karlsruher City sowie in Durlach.