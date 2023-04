Alle zwei Jahre findet in Karlsruhe das Oldtimer-Treffen Tribut an Carl Benz statt. Dieses Jahr gibt es einige Neuerungen – und derzeit noch einen bangen Blick auf die Wettervorhersage.

Mehr aus 400 Fahrzeuge sind bereits angemeldet: Zum Fest der Sinne kehren am Sonntag, 23. April, die Oldtimer zurück ans Karlsruher Schloss. „Das älteste Fahrzeug wird wahrscheinlich Baujahr 1920 sein. Und es ist fahrfähig“, sagt Arnt Bokemüller, der „Tribut an Carl Benz“ organisiert.

Traditionell alle zwei Jahre lockt die Schau ans Schloss. 2022 gab es eine Sonderausgabe in der Kaiserstraße. So früh wie dieses Jahr fand das Treffen noch nie statt. Und Bokemüller verfolgt derzeit intensiv die Wettervorhersage. „Regen wäre eine Katastrophe“, betont der Oldtimer-Fan. Denn die Schätze der Automobilgeschichte sind empfindlich. „Und wir können nicht den kompletten Schlossplatz mit Planen überdachen“, erklärt Kevin Leider von der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME), die mit Arnt Bokemüller zusammenarbeitet.

Tribut an Carl Benz mit Korso

Noch gibt es aber Hoffnung. Beim Karl-Friedrich-Denkmal stehen schon weiße Zelte, in denen Gastronomen bei einem Genussmarkt die Besucher bewirten wollen. Am Sonntag reisen dann zwischen 8.30 und 10 Uhr die Oldtimer-Besitzer an. „Die meisten kommen aus einem Umkreis von 100 Kilometern“, so Bokemüller.

Ab 10.15 Uhr beginnt das Programm. Jeder kann sich die Fahrzeuge ansehen. Auf einer Bühne werden besondere Exemplare vorgestellt. „Dieses Jahr werden wir Paare bilden“, sagt der Cheforganisator. Eine Limousine und ein Coupé des gleichen Baujahres werden beispielsweise gegenübergestellt.

Um 16 Uhr startet der Korso. „Wegen der Baustelle am Marktplatz können wir keine längere Strecke durch die Kaiserstraße fahren“, erklärt Bokemüller. Deshalb geht es von der Kreuzstraße über die Adlerstraße zum Lidellplatz. Von dort führt die Strecke über die Markgrafenstraße in die Erbprinzenstraße. „Der Korso kommt dort am Naturkundemuseum vorbei“, sagt Kevin Leider. Über die Herrenstraße geht es in die Kaiser- bis zur Waldstraße, wo sich der Tross auflöst.

Karlsruher Sonderschau zu den 1980er Jahren

Arnt Bokemüller wird auf dem „Tribut an Carl Benz“ seinen Hanomag 2/10 PS mit dem Baujahr 1927 präsentieren. „Der ist also auch fast 100 Jahre alt.“ Fahrzeuge, die nach 1973 gebaut sind, lässt der Cheforganisator eigentlich nicht für das Treffen zu. Dieses Jahr macht er eine Ausnahme.

Ab Mitte Juni widmet sich eine Sonderausstellung im Badischen Landesmuseum den 1980er Jahren. Deshalb werden am Sonntag im Schlosshof etwa 50 Wagen aus dieser Zeit stehen. „Unter anderem kommt ein Fiat Ritmo“, verrät Bokemüller. Auch ein Lancia 037 wird zu sehen sein, der einem Monte-Carlo-Siegerwagen entspricht. „So einen Wagen habe ich selbst noch nie auf der Straße gesehen“, versichert der Cheforganisator.

Eine weitere Neuheit verkündet er für dieses Jahr: Erstmals präsentiert Mercedes-Benz Trucks in Karlsruhe fünf Lastwagen, die sonst im Kundencenter in Wörth zu sehen sind. „Für uns ist das eine Premiere“, berichtet Bernd Hufendiek vom Mercedes-Team. Das älteste Exemplar ist ein L3000S aus dem Jahr 1939. „L“ steht für Lastwagen, 3.000 bedeutet, dass drei Tonnen Zuladung möglich sind. „Das ,S´ steht für Standard, also Heckantrieb.“ Bevor der Laster startet, muss er vorglühen. „Bei zehn Grad Außentemperatur dauert das knapp eine Minute.“

Oldtimer müssen vorglühen

Laster Nummer zwei, der aus Wörth anrollt, ist ein L5000 aus dem Jahr 1951. „Es ist ein Pritschenwagen mit Plane“, erklärt Hufendiek. Das Stahlfahrerhaus sei ein Relikt der Wirtschaftswunderzeit. Nummer drei ist ein „ganz arg schönes Auto“, wie der Mercedes-Mitarbeiter sagt: Es handelt sich um einen Kipper namens LAK315 aus dem Jahr 1955. „Davon wurden 13.700 Exemplare gebaut.“

Aus dem Jahr 1960 stammt der LP333. Und ohne Vorglühen starten kann der LP608, der 1965 gebaut wurde. „Ein identisches Exemplar in gleicher Farbe rollte einst in Wörth als erstes vom Band“, erzählt Bernd Hufendiek. Er sagt: „Wir freuen uns sehr auf die Schau in Karlsruhe.“

Die Laster werden in der Nähe des Karl-Friedrich-Denkmals stehen. Diese Fahrzeugkategorie passt für Arnt Bokemüller gut zur Veranstaltung. „Carl Benz sah Nutzfahrzeuge durchaus als Transportmittel der Zukunft.“ Landwirtschaftliche Fahrzeuge sind nicht dabei, einige Zweiräder schon. Die Teilnehmer säumen insgesamt den kompletten Schlossplatz.