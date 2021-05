Wer einen Blick auf einige belebte Plätze in Karlsruhe werfen will, kann das auch von zuhause aus machen. Auf der städtischen Internetseite können nämlich Bilder von Kameras am Europaplatz, am Marktplatz, in der Lammstraße, an der Heinrich-Hübsch-Schule, der Turmbergterrasse und am Exotenhaus des Zoologischen Gartens angeklickt und heruntergeladen werden. Was gerade auf den Plätzen los ist, kann beim Betrachten der Bilder ebenso nachvollzogen werden wie das Wetter vor Ort.

Doch während die Installation eines Überwachungssystems der EnBW mit Kameras auf dem Europaplatz vom Gemeinderat nach einer emotionalen Diskussion über die Grenzen von Datenschutz und staatlicher Überwachung abgelehnt wurde, gibt es gegen die Webcams bislang offenbar kaum Einwände.