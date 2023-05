In der Südstadt wird noch lange gebuddelt, am Albtalbahnhof und dem Schwarzwaldkreuz rücken die Bagger erst noch an. Die Arbeiten werden sich auf große Teile der Stadt auswirken.

„Es wird ein brutales Baujahr“ – Jürgen Lohmeyer, Baustellenkoordinator des Karlsruher Tiefbauamts, fasst in knappen Worten zusammen, was auf zahlreiche Karlsruher zukommt. Den Zuschauern im Lokal Akropolis in der Baumeisterstraße erklärten am Mittwochabend Mitarbeiter der Stadt, der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und dem Netzservice der Stadtwerke Karlsruhe, welche Baustellen den Verkehr zum Teil erheblich einschränken werden, inklusive großräumiger Umleitungen.

Fahrbahnarbeiten A5 bei Karlsruhe

Erneuert wird ab 8. Mai die Fahrbahndecke der A5 zwischen Dreieck Karlsruhe und der Anschlussstelle Ettlingen in Richtung Süden. Dafür muss die Anschlussstelle in Richtung Süden ab Ende Juli gesperrt werden, erklärt Lohmeyer. Die Bauarbeiten sollen bis Ende November in diesem Jahr andauern.

Fahrbahnarbeiten Schwarzwaldkreuz

Die Erneuerung der Fahrbahndecke am zentralen Schwarzwaldkreuz südlich des Hauptbahnhofs, inklusive der aufwendigen Suche nach einem potentiellen Blindgänger, beginnt mit der Baustelleneinrichtung ab dem 9. Juni, erklärt Holger Bleyer vom Tiefbauamt der Stadt. Los geht es mit dem Einsetzen der Spundwände – der vermutete Blindgänger liegt unterhalb des Grundwasserspiegels.

Dabei wird der Verkehr zweispurig Richtung Westen geführt, einspurig in die Gegenrichtung. Die Zufahrt von der Ettlinger Allee auf die Südtangente Richtung Durlach ist dann gesperrt. Ab etwa Mitte Juni weiten sich die Baufelder aus. Dann können nur noch Autofahrer, die Richtung Durlach unterwegs sind, auf die Südtangente auffahren oder diese verlassen.

Die Vollsperrung der Südtangente soll zwischen dem 30. Juni und 3. Juli passieren – Autofahrer müssen sich dann auf großräumige Umleitungen einstellen. Nur im Fall eines Bombenfundes muss die Ettlinger Allee in beide Richtungen gesperrt werden. Die Zeit der Vollsperrung wird dann auch genutzt, um die neue Technik im Edeltrudtunnel zu überprüfen und die Systeme endgültig umzustellen. Bis Ende Juli sollen die Arbeiten am Schwarzwaldkreuz abgeschlossen sein.

Gleistausch am Albtalbahnhof in Karlsruhe

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe beginnen voraussichtlich am 30. Mai mit den Gleistauscharbeiten am Albtalbahnhof. Im ersten Bauabschnitt bis zum 12. Juni bleiben alle Fahrtrichtungen für den Autoverkehr offen, Fahrbahnverengungen ausgenommen. Umleitungen für die Bahnen werden eingerichtet. Auch ein Busersatzverkehr für die S-Bahnen in Richtung Albtal gibt es.

Im zweiten Bauabschnitt, der vom 27. Juli bis 17. August dauert, ist eine Durchfahrt entlang der Ebertstraße nicht möglich. Der Vorplatz des Hauptbahnhofs wird dann für den Bahnverkehr komplett gesperrt sein. Auch dort wird gebaut. Für Autofahrer werden weiträumige Umleitungen ausgeschildert.

Der dritte Bauabschnitt ist für den Zeitraum zwischen 17. August und 10. September vorgesehen. Autofahrer können dann von Süden aus nur nach Osten fahren, aus der Beiertheimer Allee nur nach Westen.

Arbeiten am Fernwärmenetz

Bereits seit vergangenem Jahr arbeiten die Stadtwerke am aufwendigen Ausbau des Fernwärmenetzes in der Südstadt. Die Sperrung in der östlichen Luisenstraße soll dabei noch bis Mitte Mai andauern, die Bauarbeiten in der Schützenstraße bis Ende Mai. Danach wird ab Mitte Juni bis Ende August die östliche Werderstraße gesperrt.

Der Löwenanteil der Sperrungen ist für Arbeiten in der Marienstraße vorgesehen – in vier Abschnitten wird die Straße von Norden nach Süden aufgegraben, über einen Zeitraum von etwa 15 Wochen, der erste Abschnitt ist schon im Bau. Weitere Arbeiten in der Werderstraße zwischen Rüppurrer Straße und Werderplatz kommen ohne eine Sperrung aus.

Die Bauarbeiten in der Kronprinzen- und Ebertstraße in der Südweststadt sollen von Mai bis Ende August dauern, schon für Ende Mai kündigt der Netzservice der Stadtwerke das Ende der Arbeiten in der Philipp-Reis-Straße an.