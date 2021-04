Schrecksekunden, Aggressionen, Beinahe-Unfälle und echte Kollisionen: Es gibt ein Spannungsfeld zwischen Fußgängern und Radfahrern in Karlsruhe. Ist das der Preis dafür, in der ADFC-Bürgerumfrage als fahrradfreundlichste deutsche Stadt abzuschneiden?

Drogerieartikel und frische Brötchen gibt es unter den Arkaden auf der Ostseite der Karlstraße, nahe der Kreuzung mit der Mathystraße. Der Weg für die Fußgänger zwischen Betonstützen und Auslagen ist teils kaum breiter als ein Rollator.

Gegen Mittag sind permanent Menschen in beiden Richtungen unterwegs. Und doch steuert alle paar Minuten jemand ein Fahrrad in den Bogengang. Einige bleiben quasi in der Zahl der Passanten stecken und steigen ab, andere sitzen unbeirrt während der kompletten Passage im Sattel.

Haben Fußgänger Probleme mit Radfahrern, gibt vielleicht wie im Sprichwort der Klügere nach, sicher aber der Schwächere. Das sind in der Regel Menschen zu Fuß. Von Radlern an den Rand gedrängt fühlen sich auch Anwohner des Karl-Wilhelm-Platzes in der Oststadt.