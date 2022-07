Corona-Regeln: Karlsruher „Fest“-Macher setzen auf Vernunft der Besucher

Ja. „Theoretisch haben wir das Hausrecht, um das zu tun“, erklärt Wiersch. Davon Gebrauch nehmen wolle die KME aber nicht. Denn: „Es würde niemand verstehen“, wenn nur für „Das Fest“ eine Masken- und Testpflicht oder die 2G-Regel gelten würde. Als Vergleichskategorien dienen für die KME andere Großevents wie „Rock am Ring“ in der Eifel oder das „Kesselfestival“ in Stuttgart, wo ebenfalls keine Corona-Einschränkungen galten.

Außerdem stellt Wiersch die Sinnfrage, für „Das Fest“ entsprechende Regeln durchsetzen, die lediglich für Verwirrung sorgen würden und die Lage „verschlimmbessern“, wie er betont.