Für die Fans der amerikanischen Burgerkette Five Guys hat das Warten ein Ende. Der Termin für die Eröffnung der Karlsruher Filiale steht.

Karlsruhe bekommt den nächsten Burger-Laden: Am Donnerstag, 21. Juli, öffnet die Filiale der amerikanischen Kette Five Guys am Eckhaus von Kaiserstraße und Karlstraße ihre Pforten.

In der unmittelbaren Umgebung gibt es bereits mehrere Burger-Bratereien wie Bratar, Burgerheart, Deli Burgers und Hans im Glück. Nur wenige Schritte entfernt befindet sich die Filiale von McDonalds am Europaplatz.

Five Guys setzt nach eigenen Angaben auf Burger aus frischen Zutaten, die mit zahlreichen verschiedenen Zutaten zu einem individuellen Burger kombiniert werden können. In Karlsruhe soll es im Gegensatz zu anderen süddeutschen Filialen auch eine Außenbewirtung geben.