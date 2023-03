Die Frau, die am vergangenen Dienstag einen Unfall hatte und in Karlsruhe gegen die Scheibe einer Bäckerei gefahren ist, ist gestorben.

Die Frau, die am Dienstag vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls in Karlsruhe gegen die Scheibe einer Bäckerei gefahren ist, ist tot. Das teilte die Polizei jetzt mit. Demnach starb die 58-Jährige am Samstag im Krankenhaus.

Sie war am am 14. März gegen 19.40 Uhr in der Rheinstraße mit ihrem Auto in die Frontscheibe einer Bäckerei gefahren. Sie war zunächst entlang der Rheinstraße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen.

Von dort bog sie nach rechts auf einen Parkplatz ab. Allerdings fuhr sie über den Parkplatz hinaus und fuhr ungebremst gegen die Scheibe.