Man kann unheimlich viel erreichen. Es ist ein Konzept von Kopf bis Fuß, was Spaß macht – und es hilft bei Rücken- und Knieproblemen, beugt Osteoporose vor und kann hohen Blutdruck reduzieren. Durch Kräftigung der Muskeln, vor allem der Bauch und Rückenmuskulatur und ausgiebige Dehnung, erhalten wir ein stabiles Skelettsystem, und unsere Haltung verändert sich positiv. Und in Verbindung mit Ausdauertraining erreichen wir mehr Fitness. Wir wiegen und messen auch alle vier Wochen unsere Mitglieder. Gerade in den ersten vier Wochen tut sich nämlich sehr viel, und das motiviert dann zum Weitermachen. Gängig sind mindestens zehn bis 20 Zentimeter Körperumfang, die man verliert – von Hüfte, Taille, Brust, Oberschenkel und Oberarmen. Unser Körper verändert sich, wenn wir älter werden, aber wir können etwas dagegen tun. Bewegung, Bewegung, Bewegung – das ist das Allerwichtigste.