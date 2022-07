Wetteinsatz eingelöst

Gottschalk und Elstner treffen Schulklassen im Karlsruher Zoo

Eine weite Anreise hatten sie nicht: Thomas Gottschalk und Frank Elstner leben beide in Baden-Baden. Am Dienstag lösten sie nun ihren Wetteinsatz vom vergangenen November ein und trafen sich mit fünf Schulklassen im Karlsruher Zoo. Bei der Jubiläumsshow von „Wetten, dass... ?“ hatten beide nach einer verlorenen Wette angekündigt, zusammen einen Tag lang Schüler durch den Tierpark zu führen. Die tatsächlichen Führungen übernahmen am Ende zwar die Profis des Zoos, dafür gab es aber für die Kinder ausreichend Zeit für ein Treffen mit den beiden Show-Größen.