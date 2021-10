Einsatzkräfte proben Ernstfall

Großübung im Karlsruher Stadtbahntunnel: Bei Kleinigkeiten hakt es noch

Wenn eine Straßenbahn im Tunnel in Brand gerät, muss bei der Rettung jedes Rädchen ins andere greifen. Deshalb hat die Feuerwehr am Samstag zur Großübung geladen. Das Fazit: An einer Stelle gibt es noch Handlungsbedarf.