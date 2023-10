Diese Neueröffnung zieht die Massen an: Zalando hat seinen neuen Outlet-Store auf der Kaiserstraße in Karlsruhe eröffnet. Die Menschen warteten bereits vor 10 Uhr auf Einlass.

Einmal quer über die Karlsruher Kaiserstraße schlängelt sich die Schlange an diesem Mittwochmorgen. Schon vor 10 Uhr warten mehrere hundert Menschen auf die Eröffnung des Zalando-Outlets in der Innenstadt.

Als das Geschäft an der Ecke zur Ritterstraße schließlich um Punkt 10 Uhr seine Türen öffnet, strömen die Massen hinein. Im Inneren warten neben Kleidung und Schuhen auch Schmuck, Accessoires und Artikel aus der Abteilung „Home“. Die Besucher können auf zwei Etagen auf der insgesamt 1.500 Quadratmeter großen Verkaufsfläche stöbern.

Mit Zalando schließt sich eine Lücke in der Karlsruher Kaiserstraße

Bereits um 9.20 Uhr hätten die ersten gewartet, berichtet Zalando-Sprecherin Anne Frohnmayer. Für Zalando ist das Outlet in Karlsruhe bereits die 15 Filiale. In Baden-Württemberg gibt es bereits Outlets in Mannheim, Stuttgart, Ulm und Konstanz.

Externer Inhalt von Instagram

Mit der Eröffnung des Zalando-Outlets schließt sich eine Lücke in der Karlsruher Innenstadt. Das markante Gebäude an der Ecke Kaiserstraße/Ritterstraße hatte seit dem Auszug der schwedischen Modekette H&M Anfang des Jahres leer gestanden.

Zuletzt hatte unter anderem die dänische Kette Søstrene Grene für Schlangen bei der Neueröffnung gesorgt. Im März hatte das Geschäft für skandinavische Inneneinrichtung, Bastelzubehör und Spielzeug in der Kaiserstraße eröffnet.