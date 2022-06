Lange Lieferzeit für Ständer

Grüne fordern mehr Platz: Wo können Karlsruher ihr Rad abstellen?

Am vergangenen Wochenende wollten viele Karlsruher ihr Rad abstellen und in die Bahn steigen. Gar nicht so leicht, wenn die Ständer zugestellt sind. Die Grünen wollen deswegen etwas ändern.