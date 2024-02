Suche nach Sponsoren

„Wir geben nicht auf“: Tischtennis-Manager stemmt sich gegen Bundesliga-Aus beim ASV Grünwettersbach

Der ASV Grünwettersbach steckt in der Krise – sportlich, vor allem aber, was den Etat für die kommende Saison in der Tischtennis-Bundesliga angeht. Geht es weiter? Und wenn ja, wie?