Kleider in Pastell und Denim

Händler verraten die Karlsruher Modetrends für den Frühling

Fröhliche Farben und bequeme Schnitte versprechen die neuen Modelle in den Karlsruher Boutiquen und Modeläden. Was trägt man unter einem Oversize-Blazer? Und was kommt auf die Herren modemäßig zu?