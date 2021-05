Kritik an Werbeaktion der Hochschule Karlsruhe: Zu teuer und zu viel Müll?

„Wenn die Hochschule für so einen Quark einen Haufen Geld rauswerfen kann, dann geht es denen definitiv zu gut“: Mit diesem Satz bringt Tobias Häcker aus Karlsruhe die Meinung vieler seiner Mitmenschen zum Ausdruck. Was er unter einem Instagram-Post der BNN über eine Werbeaktion der Hochschule Karlsruhe (HKA) kommentiert hat, haben mehrere andere in E-Mails an die Redaktion ähnlich formuliert.

Dabei hatte das Rätselraten um mysteriöse rot-weiße Plakate mit mathematischen Zeichen darauf, die Anfang April im Stadtgebiet aufgetaucht waren, noch vielerorts für Erheiterung gesorgt. Völlig ohne Text oder Hinweis auf einen Urheber war nicht ersichtlich, wofür die auffälligen Motive stehen sollten.

Nach etwa zwei Wochen klärte die Hochschule dann auf, dass sie hinter der Werbeaktion stecke und mit den zunächst nichtssagenden Plakaten auf ihr neues Erscheinungsbild aufmerksam machen wolle. Gleichzeitig wurden viele der Plakate mit neuen Motiven überklebt, die nun das neue Logo sowie den Slogan „Mehr als Hochschule“ zeigten. Was nicht bei allen Betrachtern gut ankam: Denn schnell wurden Fragen nach den Kosten für die Aktion laut – und nach der Sinnhaftigkeit.