Die Arbeitswelt befindet sich in einem stetigen Wandel. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil möchte die Arbeitnehmer deswegen fit für die Zukunft machen. Interessante Ansätze hierfür findet er beim Cyber-Forum in Karlsruhe.

Bei seinem Besuch in Karlsruhe wagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) einen Blick in die Zukunft: „Die Arbeit wird uns in Deutschland nicht ausgehen – aber es wird eine andere Arbeit sein.“

Auf Einladung des SPD-Bundestagskandidaten Parsa Marvi ist Hubertus Heil auf seiner Wahlkampftour zum Cyber-Forum in der Oststadt gekommen.

Die Arbeitnehmer von heute sollten die Arbeit von morgen machen können. Dafür brauche es Transformations- und Anpassungsprozesse – nicht nur im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung. „Wir müssen die Qualifizierung und Weiterbildung der Arbeitnehmer forcieren“, so der Bundesarbeitsminister.