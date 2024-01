In der Karlsruher Kaiserstraße fallen weitere Platanen

Bei klirrender Kälte sind am Mittwochmorgen weitere Platanen in der Karlsruher Kaiserstraße gefällt worden. Diesmal im Bereich der Kreuzung Kaiser- und Adlerstraße.

Drei Baumpfleger und ein Kranführer haben gegen 9 Uhr bereits die zweite Platane gefällt, Teile des Baums sind am Kranausleger mit einer Kette fixiert und werden behutsam am Boden abgelegt.

Eisregen: Nur wenige Menschen sind in Karlsruher City unterwegs

Danach entfernten die Arbeiter die Nebenäste. Vor Ort wandert das kleinere Zeug in einen Häcksler. An diesem kalten Morgen sind in der Fußgängerzone nur wenige Menschen unterwegs, alle laufen an der Fällaktion vorbei. Die Polizei ist vor Ort. Zwei Einsatzwagen sichern den Bereich.