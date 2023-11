Die Initiative „Karlsruher Platanen bleiben“ hat eine neue Aktion in der Karlsruher Innenstadt angekündigt. Die Aktion trägt den Titel „Von oben bis unten mehr Grün in diese Stadt“ und soll am Samstagmorgen beginnen. Das teilte die Initiative am Freitagmittag mit, ohne ins Detail gehen zu wollen.

Im August hatten Aktivisten aus Karlsruhe vier Platanen in der Kaiserstraße besetzt, um gegen die beschlossene Fällung der Bäume zu demonstrieren. Sie verließen ihre Höhenlager nach drei Tagen, kündigten aber weitere Protestaktionen an, sollte die Stadt weiter an den Plänen zur Fällung festhalten.

Initiative aus Karlsruhe fordert die Erstellung eines Grünkonzepts

Die Initiative hatte kritisiert, dass der Gemeinderat seiner verfassungsgemäßen Aufgabe, die Verwaltung zu kontrollieren, nicht habe nachkommen können. Eine richtige Aussprache sei nicht möglich gewesen, Alternativen zur Fällung der Platanen seien nicht aufgeführt worden, hieß es.

Unterstützung erhielt die Initiative unter anderem von der Wählervereinigung „Für Karlsruhe“, die sich mit „Karlsruher Platanen bleiben“ solidarisierte. „Wir appellieren an den Gemeinderat, diese für das Klima in der Kaiserstraße katastrophale Entscheidung rückgängig zu machen“, sagte Markus Schneider, Vorsitzender der Vereinigung.

Mit der neuen Aktion fordern die Aktivisten nach eigenen Angaben, dass aus den Fehlern im Umgang mit den Platanen gelernt wird und die Stadt ein ganzheitliches Grünkonzept aufstellt und umsetzt. Außerdem diene die Aktion der symbolischen Trauer um die bereits zerstörten Platanen.

Es ist wieder Aktion und Höhe dabei. Paul L.

Student und Aktivist

„Es geht um Kritik aus mehreren Teilen, es ist wieder Aktion und Höhe dabei und auch noch was ganz Neues“, zitiert die Pressemitteilung den Aktivisten und KIT-Studenten Paul L. „Wir kommen der Stadt sogar entgegen und nutzen mal so richtig viel Beton, genau so, wie es die Stadt die ganze Zeit machen möchte.“

Bei der neuen Aktion machen den Angaben zufolge zwei Karlsruher mit, die das Klettern bei einem der öffentlichen Workshops der Platanenbesetzung lernten.

„Immer mehr Menschen denken darüber nach, wie sie ihre Zeit für die dringend benötigte Kurskorrektur der Stadtregierung investieren können“, sagt eine Aktivistin laut Mitteilung.