In der neuen Sauna im Karlsruher Fächerbad bleiben die Klamotten an

Wellnessurlaub mit Schwimmbad und Sauna ist – vor allem in der kalten Jahreszeit – ein beliebtes Vergnügen. Erholungssuchende müssen in Karlsruhe dafür keine weite Anfahrt auf sich nehmen. Es gibt die Karlsruher Bäder, welche unterschiedliche Schwerpunkte setzen, aber allesamt Entspannung im Nahbereich bieten.

Und dank eifriger Fortentwicklungen im Bäderbereich gibt es auch immer wieder zusätzliche Attraktionen. So wurde nun die neue Textil-Sauna im Fächerbad vorgestellt. Zwar ist die gesamte neugestaltete Saunaanlage bereits seit Dezember 2022 und die Textil-Sauna schon seit etwa zwei Wochen in Betrieb. Doch ergriff man nun die Gelegenheit seitens der Karlsruher Bäderbetriebe, um den gesamten Wellnessbereich der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Die neue Textil-Sauna ist eine preiswerte Möglichkeit für die Nutzer des Sportbeckens, rasche Wärme und Entspannung zu bekommen. Auch können Menschen an das Saunieren herangeführt werden, die nicht auf Kleidung verzichten möchten. Oder solche, die noch Neulinge im Reich der Aufgüsse sind.

Wir möchten jedem Gast ein maßgeschneidertes Erlebnis bieten. Oliver Sternagel

Karlsruher Bäderchef

Kinder und Senioren könnten sich in dem neuen Saunabereich, der Badekleidung gestattet, wohlfühlen. Oliver Sternagel, Geschäftsführer der Karlsruher Bäder, hat auch den Gedanken an Inklusion und kulturelle Sensibilität im Blick: „Wir möchten jedem Gast ein maßgeschneidertes Erlebnis bieten.“

Textil-Sauna kann unabhängig bezahlt werden

Der übersichtlich und ansprechend gestaltete Bereich ist direkt vom Bad zugänglich und wird in absehbarer Zeit durch einen Massage-Raum ergänzt werden. Durch ein neues Kassensystem kann der Besuch in der Textil-Sauna preislich unabhängig vom Aufenthalt in der klassischen Saunawelt erfolgen.

Diese Eröffnung steht auch dafür, dass wir uns in der Karlsruher Bäderwelt nicht unterkriegen lassen. Martin Lenz

Bürgermeister

Bürgermeister Martin Lenz (SPD) war zur Einweihung gerne gekommen. Vom Angebot zeigte er sich sichtlich beeindruckt: „Diese Eröffnung steht auch dafür, dass wir uns in der Karlsruher Bäderwelt nicht unterkriegen lassen.“ Trotz Corona, trotz Personalmangel, trotz gestiegener Preise sei es gelungen, die Infrastruktur der Bäder aufrechtzuerhalten und auszubauen.

Auszeit im Garten

Man sehe die Angebote für Schwimmen und Entspannung als notwendig für die seelische Widerstandskraft der Mitbürger. „Ein tolles Ambiente“, sagt Sternagel stolz, als er auf die gesamte klassische Saunalandschaft sowie den weitläufigen Garten zeigt, in dem sich die Gäste nach dem Schwitzen in frischer Luft ausruhen können. Um drei Schatten spendende Bäume herum entstand der gepflegte Außenbereich.

Sauna sei heute im Fächerbad mehr als nur das traditionelle Schwitzen und Abkühlen im eisigen Becken. In der Saunawelt warten ganz verschiedene Räume auf die Besucher. Die Aufguss-Sauna bietet wechselnde Duftaufgüsse, das Sanarium verheißt sanftere Wärme so wie auch die muskelentspannende Infrarotanwendung oder die sanft schaukelnden Wasserbetten. Die Salzsauna mit einer Wand aus Himalaya-Salz erinnert hingegen an das Mikroklima am Meer und an Urlaub.