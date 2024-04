Vorsicht, Blitzer. Die Polizei verstärkt am 19. April in der Region wieder ihre Kontrollaktionen. Wie hoch die Strafen sind.

Teure Fotos drohen Temposündern in Baden-Württemberg wieder am 19. April. Dann kontrolliert die Polizei auch in der Region wieder besonders häufig bei ihrem Blitzermarathon.

„Vor allem auf unfallträchtigen Streckenabschnitten und in Gebieten mit besonderer Gefährdungslage – wie Schulen – sollen deutlich mehr Tempokontrollen durchgeführt werden“, kündigt Corinna Müller-Kraus, Pressesprecherin des ADAC Nordbaden in Karlsruhe, an.

Autofahrerinnen und Autofahrer müssten insbesondere im Berufsverkehr mit Radarfallen rechnen. Diese würden aber den ganzen Tag über in Position gebracht.

Wir würden es besser finden, wenn die Blitzerstellen im Vorfeld angekündigt würden. Corinna Müller-Kraus

Pressesprecherin ADAC Nordbaden

Anders als andere Bundesländer veröffentlicht Baden-Württemberg nicht, wo die Radarfallen stehen. Der ADAC bedauert dies. „Wir würden es besser finden, wenn die Blitzerstellen im Vorfeld angekündigt würden“, sagt Müller-Kraus. Dies würde die Akzeptanz der Aktion in der Bevölkerung erhöhen.

Blitzerwarngeräte sind verboten, was der ADAC bedauert

Im Vorfeld des Aktionstages bekomme der ADAC üblicherweise keine Anfragen, etwa zu Blitzerwarngeräten. Es sei mittlerweile bekannt, dass diese nicht erlaubt sind. Der ADAC hält dieses Verbot allerdings für überholt. Blitzerwarngeräte senisbilisierten die Autofahrer auch, sagt Müller-Kraus. Nicht jeder fahre schließlich absichtlich zu schnell.

Strafen für Temposünder Folgende Strafen gelten laut „Heilbronner Stimme“ bei zu hoher Geschwindigkeit beim Autofahren innerorts:

Bis 10 km/h zu schnell: 30 Euro

11 bis 20 km/h zu schnell: 50 Euro

16 bis 20 km/h zu schnell: 70 Euro

21 bis 25 km/h zu schnell: 115 Euro und ein Punkt

26 bis 30 km/h zu schnell: 180 Euro, ein Punkt und ein Monat Fahrverbot bei Wiederholungstätern

31 bis 40 km/h zu schnell: 260 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot

41 bis 50 km/h zu schnell: 400 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot

51 bis 60 km/h zu schnell: 560 Euro, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot

61 bis 70 km/h zu schnell: 700 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot

mehr als 70 km/h zu schnell: 800 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot

Diese Strafen gelten bei zu hohem Tempo beim Autofahren außerorts:

Bis 10 km/h zu schnell: 20 Euro

11 bis 20 km/h zu schnell: 40 Euro

16 bis 20 km/h zu schnell: 60 Euro

21 bis 25 km/h zu schnell: 100 Euro und ein Punkt

26 bis 30 km/h zu schnell: 150 Euro, ein Punkt und ein Monat Fahrverbot bei Wiederholungstätern

31 bis 40 km/h zu schnell: 200 Euro, ein Punkt und ein Monat Fahrverbot

41 bis 50 km/h zu schnell: 320 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot

51 bis 60 km/h zu schnell: 480 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot

61 bis 70 km/h zu schnell: 600 Euro, zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot

mehr als 70 km/h zu schnell: 700 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot

Grundsätzlich begrüßt der Automobilclub aber die Aktion. Damit werde ein Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet. Man mache die Gefahren des schnelles Fahrens bewusst und sensibilisiere durch intensive Berichterstattung in den Medien. Zu schnelles Fahren ist laut Müller-Kraus eine häufige Todesursache.

Extra hohe Strafen gibt es beim Blitzermarathon nicht

Extra hohe Sanktionen gibt es am Aktionstag nicht. Es sind die üblichen Bußgelder, Punkte in Flensburg und Fahrverbote, die drohen. Nur dürfte eben wegen der verstärkten Kontrollen die Gefahr höher sein, in eine Radarfalle zu fahren – es sei denn, man hat die Warnhinweise in den Medien verinnerlicht.

Die „Heilbronner Stimme“ hat aufgelistet, welche Strafen bei zu hoher Geschwindigkeit Autofahrern innerorts drohen: Bis zu zehn Stundenkilometer sind es 30 Euro. Bei über 70 Stundenkilometer sind es 800 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot.

Auch außerorts wird’s für Autofahrer teuer, die Schilder und Tacho-Nadel nicht beachten: Bis zu zehn Stundenkilometer sind es 20 Euro. Wer außerorts mehr als 70 Stundenkilometer zu schnell rast, zahlt 700 Euro, bekommt zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot, um ein weiteres Beispiel zu nennen.

Trotz Vorwarnung wurden im vergangenen Jahr beim Blitzermarathon zahlreiche Verkehrssünder erwischt. Am Stichtag waren dies laut ADAC allein in Baden-Württemberg 13.000 Mal der Fall.

Der Club rät eindringlich, auch sonst im Jahr die Geschwindigkeit an die Umgebung anzupassen. „So gesehen ist ein Tempolimit auch als Limit und nicht als Empfehlung zu verstehen“, sagt ADAC-Verkehrspsychologe Ulrich Chiellino. Er sagt auch, dass erwachsene Verkehrsteilnehmer bei der Befolgung der Regeln ein Vorbild für Kinder sein könnten.