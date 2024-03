Das Riesenrad wächst auf dem Karlsruher Messplatz Stück für Stück nach oben, vom Autoscooter steht der Unterboden. Lastwagen liefern immer neues Material an. Derzeit läuft der Aufbau für das Frühlingsfest der Schausteller auf Hochtouren.

Ende März starten bei dieser kleinen Mess` die Karlsruher Schausteller traditionell in die Saison. Auf dem Areal an der Durlacher Allee werden Besucher auf viele Klassiker treffen, doch es gibt auch Neues zu erleben.

„Wir haben 46 Betriebe hier, die meisten Schausteller kommen aus Karlsruhe und der Region“, sagt Susanne Filder als Vorsitzende der Karlsruher Schausteller. Sie selbst verkauft Crêpes und Waffeln auf dem Frühlingsfest. Bei den Fahrgeschäften gehören Klassiker wie die Autoscooter, ein Kettenkarussell, Breakdance, die Losbude, ein Schießstand und der Greifer zum Angebot. Erstmals in Karlsruhe dabei ist eine riesige Schaukel, bei der Besucher in 45 Metern Höhe über Kopf in der Gondel sitzen. „Actionhaus“ ist ein Irrgarten überschrieben, in dem Kinder und Erwachsene sich einen wackligen Weg suchen. Es gibt ein Trampolin, Kinderkarusselle und ein 38 Meter hohes Riesenrad. Gleich an zwei Stellen können Kinder Enten angeln. An einem dieser Stände gibt es ebenfalls eine Neuheit: Die gerade mal 19 Jahre alte Giulia Frank hat das Geschäft frisch von ihren Eltern übernommen. „Das hier ist jetzt mein erster Standort“, erzählt die junge Frau.