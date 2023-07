Bauordnungsamt wird aktiv

Karlsruher Schottergartenbesitzer aufgepasst: Jetzt kommen Durlach und Knielingen unter die Lupe

Die Aufregung war groß in den Karlsruher Stadtteilen Neureut und Stupferich, als Besitzern von Schottergärten schriftlich die Aufforderung der Stadt ins Haus flatterte, die jeweilige Fläche wieder so grün zu gestalten, wie es der gesetzliche Rahmen vorgibt. Jetzt kommt dieselbe Thematik auf Schottergartenbesitzer in Durlach und Knielingen zu.