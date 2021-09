Gewerkschaft erhöht Druck

In Karlsruhe und Pforzheim: Verdi ruft zu Warnstreiks im Einzelhandel auf

Im Tarifkonflikt des baden-württembergischen Einzelhandels erhöht die Gewerkschaft Verdi den Druck. Sie rief am Freitag zu Warnstreiks in Karlsruhe und Pforzheim auf, wie Verhandlungsführer Bernhard Franke in Stuttgart mitteilte.