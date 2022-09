26-Jähriger vermutlich für zweifachen Ladendiebstahl in Karlsruher Drogerien verantwortlich

Ein Mann wird am Freitag wegen doppelten Ladendiebstahls in Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt. Er habe am Donnerstag in zwei verschiedenen Drogerien unter anderem teure Parfums gestohlen.

Ein 26-Jähriger ist wegen Ladendiebstahls in der Karlsruher Innenstadt am Donnerstag vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilten, beobachteten Zeugen den Langfinger in einem Drogeriemarkt.

Nach Ankunft und Ermittlungen der Beamten stellte sich zudem heraus, dass der Mann am selben Tag wegen eines weiteren Diebstahls verdächtigt sein würde. Er habe in einem anderen Drogeriemarkt in Karlsruhe vermutlich Parfums in Höhe von mehreren Hundert Euro gestohlen, heißt es in der Mitteilung.

Der 26-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe im Laufe des Freitags dem Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt.