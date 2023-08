Baumkletterer besetzen Platanen in der Karlsruher Fußgängerzone

Vier Menschen haben Bäume in der Karlsruher Innenstadt erklettert. Sie demonstrieren mit der Aktion gegen die geplante Fällung. Wie lange sie dort oben ausharren wollen, ist nicht bekannt.

Platanen in der Karlsruher Fußgängerzone werden seit Donnerstagmorgen von Umweltaktivisten besetzt gehalten. Vier Personen halten sich seit etwa halb vier am frühen Morgen in den Kronen über der Fußgängerzone auf. Mit der Aktion wollen die Aktivisten gegen die beschlossenen Fällung der Bäume protestieren.

Wie lange bleiben die Aktivisten?

Wie lange die Aktion andauern wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei und das Ordnungsamt sind vor Ort, halten sich derzeit aber noch zurück. Andreas Dahm, Leiter des Reviers Marktplatz, erklärt gegenüber der Redaktion: „Wir beobachten die Situation noch. Es ist natürlich sicherzustellen, dass keine Gegenstände aus den Bäumen auf Passanten herabfallen.“

Die Kletterer haben sich offenbar auf eine längere Zeit zwischen den Ästen der Platanen eingerichtet. Hängematten, Tücher und andere Utensilien haben die Aktivisten mit auf eine Höhe von gut vier Metern genommen. Mit großen Stofftransparenten, die zwischen den Bäumen gespannt sind, weisen sie auf ihre Forderungen hin.

„Wir rechnen schon mit einigen Tagen, die wir oben verbringen können“, erklärt Julius Hamich, einer der Kletterer in den Platanen. Entsprechend gut ausgerüstet sind die Aktivisten. Neben Lebensmitteln haben die vier Kletterer auch Eimerchen für die Notdurft mit nach oben geschafft.

Behörden lassen Protest im Rahmen des Versammlungsrechts zu

Gegen kurz vor 11 Uhr ist der Bereich unter den Platanen nun auch abgesperrt. Absperrungen und Flatterband, aufgestellt von Mitarbeitern des Karlsruher Tiefbauamts, sichern das Trottoir rund um die Bäume, beidseitig der alten Bahngleise.

Per Megafon richtet Revierleiter Andreas Dahm noch eine Ansprache an die Kletterer. Er bittet um Vorsicht, die Bäume seien vom Gartenbauamt als morsch eingestuft worden, Äste könnten daher überraschend abbrechen. Auf die erwarteten Unwetter am Donnerstagabend sollten sich die Protestteilnehmer einrichten.

Die Polizei beurteilt die Kletteraktion als eine nicht angemeldete Versammlung. Sie dürfe weiterhin in der Form stattfinden, wenngleich sich bislang kein Versammlungsleiter gemeldet habe, den es eigentlich nach Versammlungsrecht brauche.

Die Meldung wird laufend aktualisiert. [Stand: 12.15 Uhr]