18 Kinder und Erzieher

Britische Mutante: Corona-Ausbruch in der Kita St. Angela in Karlsruhe

In der katholischen Kita St. Angela wurden 18 Kinder und Erzieherinnen positiv auf das Coronavirus getestet. Vier Gruppen sind in Quarantäne. Es ist der erste größere Ausbruch seit Öffnung der Kitas und Schulen am 22. Februar.