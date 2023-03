Der Karlsruher Pyramidenmarkt trifft den Geschmack der Besucher

Besser hätte das Wetter beim Saisonstart des Pyramidenmarkts auf dem Marktplatz am Samstag nicht ausfallen können. Bei frühlingshaften Temperaturen genießen die Besucher Kulinarisches, lauschen der Musik, erstehen Kunsthandwerk oder erfreuen sich an griechischen Volkstänzen.

Premiere auf dem Markt feiert Sara Schwarz. Die Frau aus Jöhlingen offeriert unter dem Label „Sternenstaub“ Handgemachtes an der Pyramide: Taschen, Boho-Kissen, Handytaschen, Hundedecken oder Makramee-Wandbehänge. „Das ist alles handgemacht. Gehäkelt oder genäht“, sagt die Walzbachtalerin. Auch Schmuck oder Unikate aus Holz werden an weiteren Ständen angeboten.

Griechische Tanzgruppe aus Karlsruhe verbreitet Lebensfreude

Derweil ziehen die Tänze der Griechischen Tanzgruppe Karlsruhe (GTK) die Blicke auf sich. Der klassische Sirtaki wird ebenso geboten wie Chasapiko oder Kalamationas. „Unsere Tänze stehen für Lebensfreude und Tradition. Wir repräsentieren hier auch Griechenland. Es macht einfach Spaß“, sagt Christina Kalogria.

Zunächst schwingt der Nachwuchs zu Folklore-Klängen das Tanzbein, anschließend sind die Frauen mit Volkstänzen an der Reihe.

Ich genieße einfach die Atmosphäre. Nicole, Besucherin aus der Weststadt

Bei Christopher Wertz, Chef von Fächerbräu, goutieren die Besucher frisches Bier. „Schön, dass es wieder losgeht. Das Wetter stimmt, die Live-Musik kommt gut an. Das passt“, sagt der ausgebildete Bier-Sommelier. Vor allem das bernsteinfarbene Fest-Bier komme gut an. Aber auch Helles oder Pils in Bio-Qualität werde gerne getrunken.

Eine Limonade aus Bio-Äpfeln von Streuobstwiesen lässt sich derweil Nicole schmecken. Die Frau aus der Weststadt ist Stammkundin der Karlsruher Craft-Brauerei. „Ich genieße einfach die Atmosphäre und habe noch eine Kleinigkeit gegessen“, erzählt sie.

Eher zufällig ist Nadine Hofmann aus Eggenstein-Leopoldshafen auf den Markt gestoßen. Sie kam mit der Stadtbahn und ihren Kindern aus der Hardt-Gemeinde zum Shoppen in die Fächerstadt. „Live-Musik ist immer gut. Außerdem gibt es hier Kinderschminken. Es ist für jeden etwas dabei“, sagt die Badenerin gut gelaunt. Mittlerweile macht sich die Rock-Band Pik As für ihren Auftritt fertig. Coversongs aus etlichen Dekaden sind angesagt – von Status Quo über Toto bis Nena.

Am griechischen Imbiss-Stand bildet sich eine kleine Schlange. Pitas sind der Renner. Auch der portugiesische Stand von Paulo da Silva Rosa ist gefragt. Pasteis de nata und Tapas von der iberischen Halbinsel treffen offensichtlich den Geschmack der Besucher.

Lob für den Veranstaltungsort Marktplatz

Spiralkartoffeln gibt es am Stand von Andreas Malzon. „Ursprünglich kommt das aus Asien. Unsere Kartoffeln ohne Zusätze werden gut gewürzt, dann frittiert“, sagt der Stand-Betreiber.

Er findet den Veranstaltungsort im Herzen von Karlsruhe gut. Regelmäßig ist er schon auf der Bierbörse im Schlossgarten vertreten. „Wenn es hier gut läuft, dann kommen wir natürlich wieder.“