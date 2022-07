Viele Karlsruher erinnern sich noch an den „Redner vom Europaplatz“ – oder auch „Hauptpostcharly“ – mit der durchdringenden Stimme. Bei Youtube findet man sogar ein Filmchen über ihn.

Die erste Folge der BNN-Rätselserie „Erkennen Sie Karlsruhe?“ findet weiter großen Anklang bei den Leserinnen und Lesern. Ein Beispiel: Im Auflösungstext war die Zuschrift von Gerlinde Straub erwähnt. Sie erinnerte sich an einen Brezelverkäufer auf dem Europaplatz – und an einen „Redenhalter“, der die Passanten lautstark unterhalten hat. „Bei manchen seiner Reden kam man ins Schmunzeln“, schrieb Straub an die Redaktion.

Das Lesen des Textes und besonders des Abschnitts mit dem Redner hat Stefan Schmitt amüsiert und bei ihm Erinnerungen ausgelöst: Er gehe davon aus, dass das der Mensch ist, den er Ende der 70er Jahre dort erlebt habe, als er zum Studium nach Karlsruhe kam. „Sein Spitzname war ,Hauptpostcharly’“, schreibt Schmitt.

Charly sei ein schmächtiger Mensch gewesen, vielleicht 1,70 Meter groß, graue glatte Haare, immer braungebranntes Gesicht, marineblaue Regenjacke, graue Hose und etwa 50 Jahre alt. Er habe vorwiegend politische Weltereignisse im Allgemeinen und die politische Entwicklung in Deutschland im Besonderen in satirischer Form kommentiert.

„Ob er dabei nüchtern, oder leicht angetankt war, hat man nie so richtig verstanden“, erzählt der Karlsruher. Jedenfalls habe er eine durchdringende Stimme gehabt und laut und wild gestikulierend geredet. Man habe ihn nicht übersehen und vor allem nicht überhören können. Stefan Schmitt vermutet, dass Charly kein Karlsruher war, denn er habe Hochdeutsch gesprochen.

Erinnerungen an Fahrt mit „Hauptpostcharly“ nach Karlsruhe-Durlach

Auch in der Straßenbahn sei er propagandistisch aktiv gewesen. Unvergessen sei ihm eine Fahrt irgendwann spät abends in die Gaststätte „Genter“ nach Durlach.

Als die Bahn unter der Eisenbahnbrücke kurz vor dem Messplatz durchfuhr, sei Charly aufgesprungen und habe dem erstaunten Publikum verkündet: „Da oben, das ist der Highway nach New York! Zuerst kommste nach Bremerhaven!“ Dann habe er angefangen, Storys aus New York zu erzählen. „Ich vermutete damals, dass der Mann viele Jahre zur See gefahren ist.“

Schmitt hat von dem „Karlsruher Original“ übrigens im Internet ein Zeitdokument gefunden. Bei Youtube existiert ein Filmchen des Nutzers Bajakadabra aus dem Jahr 1990, das „Hauptpostcharly“ beim Reden zeigt. Er ist gut zu erkennen, durch die Umgebungsgeräusche allerdings nicht gut zu verstehen.