Das Motel One soll eine neue Attraktion an der umgestalteten Karlsruher Kriegsstraße werden, vor allem die Skybar wird mit Spannung erwartet. Doch es wird noch etwas dauern mit dem künftigen Hotel.

Im Internet lassen sich bereits Übernachtungen für das kommende Jahr buchen, doch wann exakt das Motel One an der Karlsruher Kriegsstraße seine Tore öffnet, steht noch nicht fest.

„Die Eröffnung wird sich noch um wenige Wochen verzögern“, teilt eine Unternehmenssprecherin des Konzerns auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Man plane derzeit mit einer Übernahme des Gebäudes im Januar. Ursprünglich hatte das Unternehmen eine Eröffnung im zurückliegenden Frühjahr vorgesehen.

Andere Hotels sind zwischenzeitlich am Start

Immer wieder war es zu Verzögerungen gekommen. Begründet wurden sie unter anderem mit Corona-Folgen und Lieferengpässen bei Material und technischer Ausstattung. Zwischenzeitlich sind weitere Hotels in Karlsruhe am Start: das Intercity Hotel am Hauptbahnhof, das Moxy-Hotel im Norden oder auch das Bürotel am Wasserturm in der Fautenbruchstraße.

Das Motel One in der Kriegsstraße gilt als eine der Attraktionen in der per Kombilösung neu gestalteten Ost-West-Verbindung. Vor allem die Rooftop-Bar wird mit Spannung erwartet. Von dort werden spektakuläre Blicke über die Innenstadt möglich sein.

Motel One in Karlsruhe: Mitte Januar könnte der Betrieb losgehen

Aktuell lassen sich online Zimmer in der neuen Herberge ab dem 16. Januar buchen. Der Übernachtungspreis startet laut Internet bei 89 Euro. Voraussichtlich rund 250 Zimmer wird das Motel One in Karlsruhe bieten. Der Betrieb will mit seiner besonderen Zentralität punkten: Das Kongresszentrum ist 300 Meter entfernt, das Badische Staatstheater wenig mehr.

Motel One ist eine deutsche Hotelgruppe, die auf mittelpreisige Design-Häuser mit hoher Erlebnisqualität setzt. Die Innenraum-Gestaltung nimmt Themen der jeweiligen Stadt auf. Dem Vernehmen nach sollen im Karlsruher Haus etwa die hier ansässigen Bundesgerichte eine thematische Rolle spielen. Die Gruppe betrieb im vergangenen Jahr 83 Hotels, die meisten davon in Deutschland.