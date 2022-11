Vegane Kette zieht ein

Das Ettlinger Tor Center in Karlsruhe bekommt ein „Burger Tor“

Anfang Dezember öffnet die vegane Burger-Kette Nic ihre erste Karlsruher Filiale am Rondellplatz. Veränderungen gibt es auch auf der Kaiserstraße. So kündigt ein Händler seinen Abschied an und bleibt doch.