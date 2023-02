Der Karlsruher Fastnachtsumzug startet um 14.11 Uhr anders als jahrzehntelang gewohnt an der Ecke von Ritter- und Mathystraße bei der alten Feuerwache. Dann bewegt sich das Narrendefilee im Uhrzeigersinn weiter, in den zurückliegenden Jahren geschah das in umgekehrter Richtung.

Die Umzugsteilnehmer erreichen zuerst den Familienbereich mit Moderationspunkt beim Ring-Café, dann geht es durch die Karlstraße zum Handicap-Bereich am Stephanplatz, wo ebenfalls moderiert wird.

Durch die Fußgängerzone Kaiserstraße erreicht der närrische Lindwurm den Marktplatz und biegt dort ab zum Rathaus und der Tribüne vor der Stadtkirche. Am Rondellplatz löst sich der Umzug nach gut zwei Kilometern Strecke auf.