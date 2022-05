Beim Blindenfußball in Karlsruhe sind alle Sinne gefragt

Man hätte sich kaum einen besseren Auftakt für das Karlsruher „Fest der Sinne“ wünschen können: Im Zentrum der Fächerstadt waren alle Sinne - außer dem Sehen natürlich - der Spieler äußerst gefordert, als um 9:45 Uhr vor dem Schloss das erste Spiel der Blindenfußball-Bundesliga 2022 angepfiffen wurde.

Direkt unter den strengen Augen von Großherzog Karl Friedlich (1728-1811) auf seinem Sockel war das Fußballfeld aufgebaut, mitsamt zweier Tribünen. Immer wieder blieben Spaziergänger und Radfahrer für längere Zeit stehen, um der außergewöhnliche Variante des beliebten Rasenballsports zuzuschauen.

„Das mit dem Turnier am Schloss ist außergewöhnlich, sicherlich ist es einer der schönsten Kulissen der diesjährigen Saison!“, schwärmte Blindenfußball-Bundestrainer Martin Mania, dazu kam noch herrliches Frühlingswetter. Der 29-jährige Mania, der in Karlsruhe wohnt und Lehrer in Königsbach-Stein ist, nahm das Auftaktspiel von der Tribüne aus in Augenschein.

Es spielte zuerst die SG Marburg gegen die SG Köln/Düsseldorf. „Im Juni ist EM und alle Spieler von Marburg, die gerade auf dem Platz sind, sind auch Mitglieder der Nationalmannschaft“, verriet der Blindenfußball-Bundestrainer.

Präzise Pässe der Blindenfußballer auf dem Fest der Sinne

Nicht ohne Grund sind die Blindenfußballer aus der hessischen Universitätsstadt top: Obwohl keiner den Fußball sehen kann, sind deren Pässe zu den Mitspielern äußerst präzise und das Spielgerät wird eng und sicher mit den Füßen Richtung Tor geführt. Auch die Torschüsse sind hart und schnell und obwohl die Torhüter Sehende sind, verliert die rheinländische Mannschaft mit 0:11.

Ebenfalls wichtige Sehende beim Blindenfußball sind die Hintertor-Guides, die, wie der Name schon sagt, hinter den gegnerischen Toren stehen und Hilfestellungen für ihre Mannschaften hineinrufen.

Neben einfachen „Rechts!“ oder „Links!“ schallt bei Freistößen als Orientierungshilfe auch ein „Hier ist die Mitte!“ über den Schlossplatz. Denn der Ball ist zwar mit Rasseln gefüllt, aber wenn er stillsteht, ist er natürlich nicht mehr zu hören.

Das Feld ähnelt dem Futsal-Feld aus dem Hallenfußball und die seitliche Bande dient den Spielern, um sich daran entlangzuhangeln. Um für alle Teilnehmer, deren Seh-Handicap unterschiedlich ausfällt, Chancengleichheit herzustellen, werden große, blickdichte Augenbinden getragen. Manche haben auch noch Polster daran, denn im Zweikampf kann es ungewollt ruppig werden.

FC Schalke 04 spielt beim Blindenfußball schon in der ersten Liga

Nach einem Einlagenspiel mit Ex-Nationaltorhüterin Silke Rottenberg und Bundesligatrainer Dirk Schuster treten noch die Bundesliga-Mannschaften vom FC Schalke 04 und dem BSV Wien gegeneinander an.

Großherzog Karl Friedrich hört auf seinem Sockel dann noch oft das „Voy!“ (spanisch für: ich komme/gehe), dass die Spieler rufen müssen, wenn sie sich dem ballführenden Spieler nähern.

Ergebnis: 2:0 für die blinden Knappen und ein gelungener Auftakt für das Karlsruher „Fest der Sinne“.