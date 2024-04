Rund 120 Menschen haben am Samstagvormittag in der Karlsruher Innenstadt für eine bessere Rente demonstriert. Zu dem sogenannten „Rentner-Flashmob“ hatte der Sozialverband VdK aufgerufen.

Ziel sei es, auf die Herausforderungen der älteren Menschen aufmerksam zu machen, erklärte Gerhard Holzwarth, Vorsitzender des VdK-Ortsverbands Durlach und Aue.

Unter anderem durch Leserbriefe in den BNN, die sich kritisch mit der deutschen Rentenpolitik auseinandersetzen, hatte er die Idee zur Aktion in Karlsruhe.

BNN-Leserbriefe zur Rente als Auslöser für den Flashmob

„Meines Wissens ist das die erste Aktion in Deutschland, bei der Rentner auf die Straße gehen“, so Holzwarth. Einige Schlagworte aus den Leserbriefen hat er gesammelt.

Daraus wurden Schilder, die rund um den Ludwigsbrunnen aufgestellt wurden, etwa mit der Forderung „3.000 Euro Inflationsausgleich für Rentnerinnen und Rentner!“.

Um diese Botschaften ging es in erster Linie – und weniger um einen Flashmob im eigentlichen Sinne. Dabei handelt es sich um eine mehr oder weniger spontane Versammlung, bei der etwa zum Beispiel gesungen wird.

Als Flashmob für maximal 500 Personen hat Organisator und Vdk-Kreisverbandsvorsitzender Ronald Schmitt die Aktion angemeldet, weil dafür deutlich wenige Auflagen als für eine „richtige Demonstration“ erfüllt werden müssen.

„Und wir wollten eben mal sehen, wie so etwas von den Leuten angenommen wird“, erklärte Schmitt. Die Einladungen gingen an sämtliche VdK-Gruppierungen in der Region bis in die Pfalz und nach Mannheim.

Einige Senioren sind von Teilnehmerzahl in Karlsruhe enttäuscht

Um 11.30 Uhr füllte sich der Marktplatz allmählich, in erster Linie mit Senioren. „Ich bin hier, weil die Rente nicht gerecht ist“, sagte etwa Christel Herrmann aus Durlach. „Wir haben jahrelang geschuftet.“ Das werde aber nicht honoriert.

Wenn man nicht anfängt, kann es auch keine Veränderung geben. Rudolf Hotzy

Teilnehmer aus Stutensee

Das sieht auch Rudolf Hotzy aus Stutensee so, der mit seiner Frau nach Karlsruhe gekommen ist. „Wenn man nicht anfängt, kann es auch keine Veränderung geben“, meinte er.

Am Ende waren einige Teilnehmer ernüchtert, dass weit weniger als die angemeldeten 500 Menschen mit demonstrierten. „Ich bin enttäuscht“, sagte etwa Renate Achtmann aus Durlach. „Wie sollen die Jungen mobilisiert werden, wenn die Alten selbst nicht auf die Straße gehen?“

Die Veranstalter wollen aber trotzdem weitermachen. „Vielleicht melden wir nächstes Mal dann eine Demonstration an“, meinte Ronald Schmitt. Und das am liebsten mit prominenter Unterstützung: Einladen möchten die Organisatoren dann Verena Bentele, die Präsidentin des VdK Deutschland.

Dieser Artikel wird aktualisiert, Stand: 12:42 Uhr