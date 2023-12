Größte Grünflächen je Einwohner

Karlsruhe ist mit eigenen Grünflächen reich gesegnet

Grün, Grüner, Karlsruhe: In keiner anderen Großstadt im Südwesten hat es in den vergangenen Jahrzehnten einen so großen Zuwachs an öffentlichen Erholungsflächen gegeben wie in Karlsruhe.