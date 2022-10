Lange Sitzung

Karlsruher Gemeinderat vertagt Entscheidung über Platanen in der Kaiserstraße

Um die Zukunft der 48 verbliebenen Platanen in Karlsruhe war in den vergangenen Wochen eine emotionale Debatte entbrannt. Am Dienstag sollte der Gemeinderat über ihr Schicksal entscheiden. Doch daraus wurde nichts.