Pöbelnder Fahrgast

Mann pöbelt Fahrgäste in Straßenbahn an und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Da ein Fahrgast der Straßenbahnlinie S1 randalierte und weitere Fahrgäste anpöbelte, rief der Fahrer der Bahn am Sonntagvormittag die Polizei. Nach einer ärztlicher Begutachtung wurde er noch am selben Tag in eine Psychiatrie eingewiesen.