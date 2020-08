Mund- und Nasenschutz-Verweigerer

Mund- und Nasenschutz-Verweigerer wird von Supermarkt abgewiesen und widersetzt sich Polizisten

Ein 41-jähriger Mann weigerte sich in einem Supermarkt in der Karlsruhe Innenstadt einen Gesichtsschutz zu tragen. Da er jedoch weiterhin versuchte den Einkaufsladen zu betreten, musste ihn die Polizei letztlich in Gewahrsam nehmen.