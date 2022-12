Sparvorgaben aus Berlin

Offene Ladentüren sorgen bei manchen Kunden in Karlsruhe für Unverständnis

Ist die Heizung an, müssen Ladentüren zu bleiben. So schreibt es eine Bundesverordnung vor. In Karlsruhe sind aus verschiedenen Gründen dennoch viele offen. Ärger droht den Händlern dafür aber nicht.