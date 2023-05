Ölspur in der Karlsruher Innenstadt wird noch viele Wochen zu sehen sein

Wer die ölhaltige Flüssigkeit im März in Karlsruhes City verteilt hat, ist noch nicht geklärt. Dass Passanten sie noch einige Zeit sehen werden, hingegen schon.

Die Stadt Karlsruhe wird keinen weiteren Versuch unternehmen, eine Ölspur, die sich über den Marktplatz und angrenzende Straßenzüge erstreckt, säubern zu lassen. Das erklärt eine Sprecherin der Stadt gegenüber dieser Redaktion.

Wie die Stadt erläutert, werden die Spuren für die kommende Zeit weiterhin sichtbar bleiben.

Wie es weiter aus dem Rathaus heißt, sei der Belag auf dem Marktplatz ein offenporiger Stein. Deshalb seien auch nach der Reinigung durch das Team der Ölspurbeseitigung die Spuren auf dem feinen, hellen Material weiterhin zu sehen. Nach dem Reinigungsversuch der Stadt war die ölhaltige Substanz auf dem gesäuberten Stein bisweilen noch besser zu erkennen.

Die Ölspur wird noch für einige Wochen zu sehen sein

Die Stadt geht davon aus, dass die Ölspur durch Regen und Witterung über die Zeit hinweg verblassen wird. Die Einschätzung teilt auch ein Experte des Unternehmens Auto Böhler, das regelmäßig für Ölbeseitigungen auf Straßen und anderen Verkehrsflächen gerufen wird. Im Gespräch mit der Redaktion erklärte der Fachmann, dass die Ölspur vermutlich über die kommenden Wochen verblasse.

Hinsichtlich der Ursache sind sich der Fachmann von Auto Böhler und die Behörden uneins. Während der Experte davon ausgeht, dass es sich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit um das technische Versage einer Kehrmaschine handelt, geht die Polizei nicht von einem technischen Defekt aus.

Beim Polizeirevier Marktplatz glaubt man eher an eine mutwillige Verschmutzung, auch aufgrund der Spurenlage. Derzeit werte die Polizei auch Videos aus, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten.

Verschmutzung wurde schon im März festgestellt

Über insgesamt 1,6 Kilometer zieht sich die Spur einer ölhaltigen Substanz über den Marktplatz, entlang der Evangelischen Stadtkirche und angrenzende Straßenzüge.

Polizeibeamte waren erstmals am 19. März dieses Jahres auf die ölhaltigen Spuren aufmerksam geworden. Wegen Regenwetters hatte man die wahren Ausmaße erst am 27. März festgestellt. Danach hatte man die Stadt Karlsruhe über die weitläufige Verschmutzung informiert.

Ölverlust einer Kehrmaschine ist in der Innenstadt nicht neu: Im Oktober 2021 sorgten technische Defekte an zwei Fahrzeugen für eine großangelegte Reinigungsaktion in Karlsruhes Zentrum.