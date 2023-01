Reinhold-Frank-Straße in Karlsruhe wird erneut zum Nadelöhr

Die Baupause in der Reinhold-Frank-Straße ist vorbei: Am Montag, 16. Januar, beginnt der zweite Abschnitt, der sich auf den Bereich zwischen Moltke- und Bismarckstraße erstreckt. Dabei wird die Reinhold-Frank-Straße zwischen Moltke- und Bismarckstraße in südliche Richtung bis etwa Ende März gesperrt.

Grund für die Bauarbeiten ist die Neuverlegung einer Fernwärmeleitung. Dabei werden auch mehrere Hausanschlüsse verlegt, wie die Stadtwerke Karlsruhe mitteilen.

Westlicher Teil der Jahnstraße wird zur Sackgasse

Der erste Bauabschnitt wurde im Dezember erfolgreich abgeschlossen. Betroffen ist dieses Mal auch der Einmündungsbereich in die Jahnstraße.

Verkehrsteilnehmer können in beiden Richtungen nicht mehr in die Jahnstraße einfahren. Laut Stadtwerken wird der westliche Teil der Jahnstraße zur Sackgasse.

Aus dem östlichen Teil der Jahnstraße können Verkehrsteilnehmer weiterhin in die Reinhold-Frank-Straße ausfahren. Die Stadtwerke kündigen eine Ausschilderung der Umleitungen an. Die Reinhold-Frank-Straße bleibt während der Arbeiten von Süden kommend als Einbahnstraße offen.

Wer von Norden nach Süden möchte, biegt am besten in die Moltkestraße ein und fährt über Blücherstraße und Kaiserallee zurück zur Reinhold-Frank-Straße.

Arbeiten in der Reinhold-Frank-Straße bis ins Spätjahr

Wer mit dem Rad von Norden kommt, kann die Reinhold-Frank-Straße weiterhin Richtung Mühlburger Tor befahren. An der Jahnstraße werden Radfahrer laut Stadtwerke ohne große Umwege direkt am Baufeld vorbeigeführt. In umgekehrter Richtung gibt es für Radler keine Einschränkungen, der Radweg ist benutzbar.

Nach Abschluss der Arbeiten Ende März folgen weitere Bauabschnitte in der Jahn- und in der Bismarckstraße, kündigen die Stadtwerke an. Die gesamten Bauarbeiten dauern bis in das Spätjahr hinein an.