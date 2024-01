Der mobile Großhäcksler leistet ganze Arbeit. In Sekundenschnelle macht er Zweige und Äste klein und spuckt die Späne auf der Rückseite mit großem Schwall auf die Ladefläche des Fahrzeugs. Erneut ist es eine unangekündigte Aktion am frühen Morgen: Es ist erst kurz vor halb zehn, als die zweite Platane am Mittwochmorgen in der Kaiserstraße gefällt ist. Die beiden Bäume gegenüber auf der nördlichen Seite sind in den nächsten Stunden an der Reihe.

Nach der Fällung der vier Platanen im Kreuzungsbereich Kaiser-/Adlerstraße stehen noch 36 der ursprünglich 48 Platanen in der Karlsruher Einkaufsstraße.

Die Platanen werden gefällt, weil die Arbeiten zur Umgestaltung der Kaiserstraße Eingriffe in das Wurzelwerk notwendig machen. Das würde laut Gutachter die Standfestigkeit und die Gesundheit der Bäume gefährden.

Die Karlsruher Kaiserstraße erhält drei neue Baumarten

Als Ersatz für die 48 Platanen pflanzt die Stadt 86 neue Bäume, die den Klimabedingungen vor allem in Innenstädten besser standhalten. Deshalb bezeichnet man sie auch als Zukunftsbäume. Ursprünglich waren nur Zürgelbäume vorgesehen, zusätzlich werden künftig aber auch Rebona-Ulme und Blumenesche in der Kaiserstraße stehen.

Die Arbeiten am Kreuzungsbereich Kaiser-/Adlerstraße dauern laut Stadt noch bis Freitag, 19. Januar. Sollte das Wetter nicht mitspielen, können sich die Arbeiten auch verzögern.

Initiative „Karlsruher Platanen erhalten“ will weiter protestieren

Die Fällungen der Platanen erhitzen in Karlsruhe manche Gemüter. Vor dem Gemeinderatsbeschluss im Dezember 2022 formierte sich Widerstand gegen das Abholzen. Bei Mahnwachen machten die Baumschützer ihre Position klar. Vor allem das Klimabündnis und die Fraktion „Die Linke“ im Gemeinderat hatten sich für den Erhalt der Platanen eingesetzt.

Im August 2023 schließlich wurde der Protest spektakulär: Mitglieder der Initiative „Karlsruher Platanen bleiben“ besetzen vier Bäume in der Kaiserstraße, um gegen die Fällung zu demonstrieren.

Die Initiative will sich mit der Situation nicht abfinden. Auch für dieses Jahr hat Ingo Blechschmidt, Sprecher von „Karlsruher Platanen bleiben“, gegenüber dieser Redaktion weitere Aktionen angekündigt. Die Initiative möchte damit bewirken, dass aus den Fehlern im Umgang mit den Platanen gelernt wird und die Stadt ein ganzheitliches Grünkonzept aufstellt und umsetzt. „Die Stadt braucht endlich eine Grünsatzung“, sagt Klaus Heid vom Klimabündnis Karlsruhe.

Externer Inhalt von Instagram

Die Kaiserstraße wird in den kommenden Jahren unter- und oberirdisch erneuert. Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt zwischen Ritter- und Adlerstraße laufen seit April 2023 und dauern voraussichtlich bis Ende 2025.

Wo am Mittwoch die vier Platanen gefällt wurden, wird im Frühjahr das Baufeld 6 für den Umbau der Kaiserstraße eingerichtet. Es erstreckt sich von Kleiner Kirche (Kreuzstraße) bis zur Adlerstraße.

Ab August, so die derzeitigen Planungen, wird das Baufeld an den südlichen Rand der Kaiserstraße verlegt (6a). Ab November wird dann der nördliche Teil umgestaltet (Baufeld 6b). Den Abschluss des ersten Bauabschnitts machen ab Sommer 2025 die Baufelder 8a (nördliche Lammstraße) und 9a (südliche Lammstraße).

Der zweite Bauabschnitt verschönert die Kaiserstraße im Bereich Wald- bis Ritterstraße und zwischen Adler- und Fritz-Erler-Straße. Das Tiefbauamt der Stadt rechnet dafür mit einer Bauzeit von etwa drei Jahren.

Der Endspurt findet dann zwischen Waldstraße und Europaplatz ab. Der dritte Bauabschnitt ist mit „voraussichtlich zwei Jahren“ veranschlagt.