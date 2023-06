100 Tonnen ungenutzte Ware

Zwei Studenten der Karlshochschule Karlsruhe wollen mit Schuhsohlen Arbeitsplätze in Sambia schaffen

In einem Lager in Bayreuth liegen sie ungenutzt: 100 Tonnen Schuhsohlen. Doch was tun damit? Die Studenten Frederik Hornung und Aboubacar Konate aus Karlsruhe haben eine Idee, die nach Afrika führt.