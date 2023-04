Johann Schöffler und Tom Sommer wollen nichts weniger als berühmt werden. Sie sind neun und zehn Jahre alt und schicken sich an, Rockstars zu werden.

Ein Schlagzeug, eine E-Gitarre, ein Verstärker und ein Mikro – mehr braucht es momentan noch nicht dazu. Vielleicht noch einen Bandnamen: Johann und Tom sind „Die schreienden Raupen“.

Warum es ausgerechnet der Name geworden ist, wissen sie schon gar nicht mehr so genau. „Wir saßen im Kindergarten draußen auf den Steinen und dann ist uns der Name einfach so eingefallen“, erzählt Tom, der die E-Gitarre spielt und dazu singt. Und das schon etwa die Hälfte seines Lebens, genau wie Johann am Schlagzeug.

Wir saßen im Kindergarten draußen auf den Steinen und dann ist uns der Name einfach so eingefallen. Tom Sommer, Gitarrist und Sänger

Beide erlernen ihr Instrument im klassischen Unterricht. „Man kann mit der E-Gitarre immer neue Dinge ausprobieren“, meint Tom, der vielleicht bald selbst eine E-Gitarre basteln will. Aktuell spielt er eine Harley-Benton, die der E-Gitarre von Queen-Gitarrist Brian May nachgebaut ist.

Das Schlagzeug, das Johann spielt, ist mit Blick auf die Größe der Drums noch der Reichweite von Kinderarmen angepasst, deshalb aber nicht weniger ausdrucksstark. „Wenn man einmal drin ist, ist es nicht mehr so schwer den Takt zu halten“, weiß Johann, der bei sich zuhause im Untergeschoss im eigenen Proberaum auf den Drums üben kann.

Jungs aus Karlsruhe wollen mit eigenen Songs zum „Fest“

121 kleinere Songs haben sie seit 2020 schon geschrieben – das können vermutlich wenige Komponisten von sich behaupten.

„Heute habe ich in der Schule einen Song mit dem Titel ‚Die Band‘ geschrieben“, erzählt Tom und lächelt dabei die Hintergründe eines möglicherweise weniger spannenden Unterrichts eben mal weg. Auch bekannte Songs sind im Repertoire der beiden, beispielsweise „We Will Rock You“, die weltberühmte Queen-Hymne.

Berühmt werden, das heißt für Johann und Tom unter anderem, dass sie als „Schreiende Raupen“ gerne einmal bei „Das Fest“ auftreten würden – je größer die Bühne, desto besser also. Ihren ersten echten Auftritt hatten sie im vergangenen Juli im Rheinhafen – bei Freunden von Toms Vater in Proberäumen und einem Künstleratelier.

Und der nächste Auftritt wartet auf die beiden schon in wenigen Wochen. Sie werden als Vorband bei „Mo’s Kaffeeklatsch“, einer Veranstaltung des „Mo‘s Plattenladen“ in der Karlsruher Oststadt, mit von der Partie sein. Der Gig steigt am Samstag, 22. April, ab 12 Uhr. Spielen werden sie vier Stücke. „Das werden zwei eigene Songs und zwei Lieder zum Mitsingen sein“, verrät Tom Sommer.

Falls es mit der Berühmtheit durch Musik wieder Erwarten doch nicht klappen sollte, gibt es Alternativen. Tom malt gerne und will im kreativen Bereich bleiben. Johann könnte sich vorstellen als Stadtplaner zu arbeiten.