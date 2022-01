Jugendlicher stoppt Ladendieb in Karlsruhe

Nachdem ein Ladendieb am Samstag einen Detektiv in einem Karlsruher Markt geschlagen hat, hat ein Jugendlicher den Dieb überwältigt. Daraufhin nahm die Polizei den Dieb fest.

Markt in der Rüppurrer Straße

Ein 15-Jähriger hat am Samstagabend einen flüchtenden 34-jährigen Ladendieb in der Rüppurrer Straße überwältigt. Zuvor schlug der 34-Jährige den Ladendetektiv mit der Faust ins Gesicht. Dieser verletzte sich dabei leicht, so die Polizei.

Der Ladendetektiv beobachtete den Mann, wie er Drogerieartikel im Wert von über 60 Euro in seinem Rucksack versteckte. Daraufhin wollte er den Einkaufsmarkt am Mendelssohnplatz verlassen. Als der Detektiv diesen festhalten wollte, versetzte der Dieb dem Detektiv drei Faustschläge ins Gesicht. So konnte er sich seiner Festnahme zunächst entziehen. Er verließ das Gebäude.

Draußen wurde ein 15-Jähriger mit seinem Roller auf die Flucht des Mannes aufmerksam. Er stellte sich ihm in den Weg, und konnte ihn gemeinsam mit dem Ladendetektiv am Boden fixieren.

Bei der Auseinandersetzung wurde sein E-Roller leicht beschädigt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Mann fest. In seinem Rucksack wurde auch noch andere Gegenstände aufgefunden, deren Herkunft der 34-Jährige nicht plausibel erklären konnte. Die Ermittlungen dauern an.