Karlsruhe bewirbt sich als Austragungsort der World Games 2029

Der Gemeinderat macht in seiner Sitzung den Weg frei für die Bewerbung der Stadt für die Spiele nicht-olympischer Sportarten.

Der Weg ist frei für die Bewerbung der Stadt Karlsruhe als Austragungsort für die World Games im Jahr 2029. Der Gemeinderat stimmte am Dienstagnachmittag mit großer Mehrheit für die Bewerbung der Stadt. Damit hat Karlsruhe die Chance, nach 1989 zum zweiten Mal Gastgeber für die Spiele der nicht-olympischen Sportarten zu werden. Die Stadt wäre der erste Gastgeber für die World Games, der ein zweites Mal Austragungsort wird. Das Motto steht schon: „Spiele im Herzen Europas“.

Zuletzt waren die World Games im Jahr 2021 in Birmingham im US-amerikanischen Bundesstaat Alabama zu Gast, die kommende Ausgabe wird im kommenden Jahr stattfinden, in der chinesischen 20-Millionen-Metropole Chengdu.

1989 waren in Karlsruhe 200.000 Zuschauer zu Gast

Die World Games 1989 waren eines der sportlichen Highlights der Stadt Karlsruhe. Über 6.000 Sportlerinnen und Sportler nahmen damals an den Wettkämpfen teil, unter anderem Taekwondo, Tauziehen, Wasserski, Karate und Bogenschießen. Zu den Turnieren kamen über 200.000 Zuschauer. Ausgetragen wurden die Wettkämpfe unter anderem in der Europahalle, im Rheinhafen und am Turmberg.

Eine Entscheidung über die Austragung soll am 1. Mai in der kommenden Sitzung der International World Games Vereinigung gefällt und öffentlich verkündet werden. Hannover hatte sich ebenfalls beworben, wird sich aber nach einer Empfehlung des Deutschen Olympischen Sportbunds für Karlsruhe nicht weiter um die Spiele bemühen.