Stadt sieht gute Chancen für Bewerbung

Karlsruhe will mit einem internationalen Sportevent punkten

Zuletzt waren die USA Gastgeber, bald ist China dran: In wechselnden Ländern finden die World Games statt. Nun will Karlsruher Ausrichter sein, wieder einmal. Doch nicht jeder weiß, was die World Games sind – und wie groß das Format ist.