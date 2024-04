Karlsruhe fördert mit Seniorenprojekt „Bewegte Apotheke“ die Gesundheit

Die nächste Auflage der „Bewegten Apotheke“ in Karlsruhe startet. Los geht es am Dienstag, 16. April, bei der Südstern-Apotheke in Rüppurr.

Regelmäßige Bewegung ist gesund. Alle wissen es, aber doch fehlt oft die Motivation. Leichter fällt es in der Gruppe. Daher hat die Vereinsinitiative Gesundheitssport – ein Zusammenschluss aus 32 Sportvereinen in Karlsruhe und dem Umland – vor über zehn Jahren die „Bewegte Apotheke“ initiiert.

Sportvereine und Apotheken kooperieren – unterstützt vom Schul- und Sportamt der Stadt und von der Kommunalen Gesundheitsförderung – und bieten regelmäßige Spaziergänge an. Der Start ist am 16. April.

„Diese Spaziergänge finden unter fachlicher Anleitung statt“, erklärt Stefan Ratzel, Vorsitzender der Vereinsinitiative. „Die Vereine, die mit den Apotheken zusammenarbeiten, stellen qualifizierte Übungsleiter zur Verfügung“, sagt er und fügt hinzu, dass in die Spaziergänge auch Übungen zur Stärkung des Gleichgewichts, zur Verbesserung der Koordination oder zur Sturzprävention integriert werden.

Karlsruher „Bewegte Apotheke“ richtet sich an ältere Menschen

„Das Konzept ist ideal“, findet Anke Kelber von der Kommunalen Gesundheitsförderung. „Die Apotheker kennen ihre Kunden und können sie gezielt zu solchen Aktivitäten einladen“, meint sie.

Kelber weist darauf hin, dass nicht nur die Bewegung von Vorteil sei, sondern dass die Teilnehmenden auch den sozialen Aspekt solcher Veranstaltungen schätzen. Das Angebot, das vom Schul- und Sportamt finanziert wird, richtet sich an die eher ältere Bevölkerung.

„Gerade im Alter ist es geboten, sich zu bewegen“, sagt Manfred Baumann von der Bergles-Apotheke in Stupferich. „Überfordert wird niemand“, versichert er und erzählt, dass er immer wieder positive Rückmeldungen von den Teilnehmenden bekomme. Auch Marion Poguntke, die als Übungsleiterin bei der SG Stupferich tätig ist und die Gruppe seit 2018 begleitet, hört nur Positives von den Senioren: „Unsere Gruppe ist sehr gemischt“, sagt sie. „Die älteste Teilnehmerin ist 88 Jahre alt und sehr fit. Wir haben auch Rheumatiker dabei und eine Diabetikerin“, erklärt sie und fügt hinzu, dass man theoretisch sogar mit einem Rollator teilnehmen könnte.

Los geht es bei der Südstern-Apotheke in Rüppurr

Fünf Sportvereine und sechs Apotheken sind in dieser Saison mit an Bord: Los geht es am Dienstag, 16. April, bei der Südstern-Apotheke in Rüppurr. Die Gruppe, die vom Post Südstadt Karlsruhe betreut wird, startet um 10 Uhr zu einem rund einstündigen Rundgang.

Mit dabei sind auch die Centravita-Apotheke im Citypark und die ESG Frankonia, ein Verein, der auch die Touren der Löwen-Apotheke am Marktplatz betreut. Die Lukas-Apotheke hat sich mit dem TSV Grünwinkel zusammengetan, die Entenfang-Apotheke mit der Turnerschaft Mühlburg und die Bergles-Apotheke mit der SG Stupferich.

Pro Apotheke sind für dieses Frühjahr zehn Termine vorgesehen. Im Herbst wird es die nächste Auflage der „Bewegten Apotheke“ geben. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.